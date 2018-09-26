Металлургический район Челябинска одним из первых ликвидирует проблему мусора

12:46 | 28.09.2018

В Металлургическом районе Челябинска почти решена проблема вывоза мусора. Удалось ликвидировать 90% завалов на контейнерных площадках.



Владимир Бурматов, депутат Государственной Думы, лично объехал места наибольших мусорных скоплений Металлургического района. Он констатировал, что подавляющая часть мусора уже вывезена. Его визит стал результатом обращений граждан в депутатскую приёмную. Парламентарий отметил, что лучше всего уборка ведётся рядом с многоквартирными домами. С частным сектором ситуация пока заметно хуже.



230 контейнерных площадок зачищены от бытовых отходов, осталось разобраться ещё с двадцатью, расположенными в основном в районе малоэтажной застройки. Всё это стало результатом напряжённых усилий, направленных на ликвидацию мусорного коллапса. В кратчайший срок количество техники, вывозящей мусор, удалось увеличить в три раза. Помимо этого к уборке были привлечены волонтёрские отряды, организованные депутатом.



Владимир Бурматов отметил, что теперь очень важно не останавливаться на достигнутых результатах. Необходимо и дальше организовывать своевременный вывоз мусора, а также уборку территории.