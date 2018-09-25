На Урале заметно повысилось количество пользователей приложения «МойTele2»

11:44 | 27.09.2018

Фото: prooperatorov.ru

По итогам первого полугодия этого года Уральский регион показал заметный рост активных пользователей мобильного приложения «Мой Tele2», которое позволяет оперативно получать доступ к различным услугам мобильного оператора, а также вести контроль расходов на мобильную связь.



На первое место среди регионов вышла Москва и Московская область, на втором — Ленинградская область и Санкт-Петербург, на третьем месте — Нижегородская область. Свердловская и Челябинская области также заняли высокие позиции в рейтинге. А всего по России количество пользователей «МойTele2» выросло более чем на 30 %.



Представители компании-оператора провели подсчёт того, чем наиболее часто пользуются абоненты при запуске приложения. Более половины абонентов проверяют остаток своих тарифных пакетов, немногим реже клиенты делают проверку платежей и расходов. Около трети пользователей занимаются настраиванием тарифов-конструкторов под свои нужды. Также пользуется устойчивым спросом установка тарифов на безлимитный доступ к таким сервисам, как «Мои знакомства» и YouTube. Среди популярных запросов к приложению — получение бонусов от партнёров и обмен минут мобильной связи на интернет-трафик.



Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, прокомментировал проведённое исследование. По его словам, подобный рост говорит об увеличении доли пользователей мобильного интернета, что стало следствием улучшения качества абонентской базы.