В южноуральском поселке отреставрировали военный памятник

16:14 | 26.09.2018

В южноуральском поселке Новый Урал отремонтировали памятник героям Великой Отечественной войны. Проект был реализован на средства гранта, который выиграла в конкурсе Русской медной компании «Измени свой город к лучшему 2018» местная школьница.



Как сообщает пресс-служба РМК, ученица поселковой школы Анастасия Кормилицына предложила обновить мемориальные плиты с именами павших воинов, провести реставрацию статуи солдата и благоустроить территорию вокруг монумента. На эти цели РМК выделило средства в размере 250 тысяч рублей. Открытие обновленного памятника состоялось на прошлой неделе.



Напомним, социальный проект Русской медной компании проводится в городах и районах Челябинской области уже второй год. Как отмечает представитель компании Анна Шабарова, школьники принимают в нем активное участие. Благодаря им удалось отремонтировать детские и спортивные площадки, парки и скверы.



- Историко-патриотические проекты и инициативы, связанные с сохранением памяти о героях Великой Отечественной войны, занимают особое место в социальных программах РМК, поэтому предложение Анастасии получило поддержку с нашей стороны, - рассказала Анна Шабарова.



Всего в конкурсе приняли участие школьники семи населенных пунктов Челябинской области. Все проекты-победители будут реализованы до конца текущего года.