Челябинск посетит министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин

15:30 | 25.09.2018

В Челябинск планируется визит министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина. Сопровождать его будут представители Росприроднадзора и Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.



По словам депутата Госдумы Владимира Бурматова, который и сообщил о планирующемся визите, поездка может состояться уже в ноябре этого года. Приезд высокопоставленных гостей должен состояться для обсуждения ряда проблем, стоящих перед Челябинской областью. Это и рекультивация городской свалки, и вопросы по качеству воздуха, и перевод промышленных предприятий на новое, более экологичное оборудование.



Все эти проекты потребуют финансирования, которое не под силу местным властям, поэтому и решения по их внедрению будут обсуждаться с представителями федерального правительства. Также во время обсуждения будут затронуты вопросы установки на предприятиях специальных счётчиков, фиксирующих вредные выбросы в атмосферу. Планируется поднять вопрос и о переводе общественного транспорта на наиболее экологичные виды топлива.



Идея проведения подобного совещания в Челябинске, с представителями федерального центра, принадлежит губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.