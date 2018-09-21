Больница Старокамышинска получила новый фасад

16:01 | 24.09.2018

В городской больнице № 3 поселка Старокамышинск, который находится в Копейске, отремонтирован фасад, заменена часть дверей и окон. Ремонт удалось осуществить благодаря поддержке из областного бюджета.



Результаты ремонта проинспектировал депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко. Он отметил, что два года назад был в Старокамышинске и удивился аварийному состоянию медицинского учреждения. Со стен сыпалась штукатурка и падали кирпичи. Больницу планировали закрыть, однако жители поселка выступили категорически против.



Мнение копейчан поддержал губернатор Борис Дубровский, который выделил 3,5 миллиона рублей из регионального бюджета на проведение ремонта. «Сейчас горбольница № 3 приведена в порядок», — констатировал Анатолий Литовченко.



Он отметил усилия региональных властей по развитию здравоохранения. На ремонт, покупку оборудования и новый транспорт вкладываются значительные средства. Работают социальные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», привлекающие медиков для работы на селе и в малых населенных пунктах. Растет заработная плата медицинских работников.