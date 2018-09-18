Южноуральские студенты изобрели технологию очистки воды от фенола

13:14 | 20.09.2018

Студенты ЮУрГУ изобрели уникальную технологию, которая позволяет очистить воду от опасного вещества — фенола. На металлургических производствах фенол испаряется и загрязняет воздух.



С разработкой молодых ученых познакомился депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов. Напомним, парламентарий возглавляет комиссию по экологии и охране окружающей среды. Парламентарий оценил значение изобретения и принял решение поддержать его грантом.



Владимир Бурматов отметил, что технология уже востребована Магнитогорским металлургическим комбинатом, и рекомендовал ее другим промышленным предприятиям региона.



— В масштабах крупных производств затраты на такую систему очистки очень малы, а эффект может быть заметен каждому жителю Челябинска, — подчеркнул депутат.



Работа студентов-химиков будет отмечена грантом конкурса «Студенческая инициатива», который второй год подряд организуется при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Победители получают средства на реализацию и развитие своих инициатив. В прошлом году за гранты боролись студенты из 17 городов и районов области. Разработки представили 335 студентов вузов и колледжей, победителями стали 77 человек. Сумма грантов составила до 50 тысяч рублей.