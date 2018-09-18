На станцию Красноселка проведут газ

11:16 | 20.09.2018

На станцию Красноселка Еманжелинского района Челябинской области подведен магистральный газопровод. К ноябрю завершится строительство разводящих сетей, после чего к газу подключатся дома.



Длина магистрального газопровода составила 4,6 километра, на проведение работ по газификации из областного бюджета выделено 14 миллионов рублей.

Качество работ оценил депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко. Он напомнил, что инициатором работ по газификации отдаленных поселков региона является губернатор Борис Дубровский. Всего на эти цели в текущем году выделено порядка 700 миллионов рублей. С просьбой о подведении к станции голубого топлива обратились жители населенного пункта.



Еще одна проблема для станции — транспортная. Люди не могут добраться на муниципальном транспорте до районного центра, а частным перевозчикам заезжать в отдаленную деревню невыгодно.



«Нужны дотации, налоговые льготы, чтобы система перевозок работала», — считает Анатолий Литовченко. Депутат намерен оказать помощь в решении проблемы, как и налаживании доступной медицинской помощи. Народный избранник предлагает рассмотреть возможность открытия фельдшерско-акушерского пункта.