На челябинских улицах ликвидируют проблему открытых люков

12:53 | 17.09.2018

Решение о скорейшем восстановлении люков на проезжей части улиц города было принято по результатам рассмотрения жалоб автовладельцев.



Соответствующие службы должны за четыре дня решить эту проблему.



На многих дорогах после дорожных работ остались открытыми канализационные люки. Они при этом огорожены пластиковыми ограждениями, что не спасает от попадания в них автомобилей, особенно в тёмное время суток. За последнее время результатом таких дорожных недоделок стали несколько десятков аварий и повреждённых машин.



Депутат Государственной думы Владимир Бурматов, следящий за ремонтом дорог по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, провёл проверку по результатам обращений граждан. Он лично проверил ряд участков автодорог, на которые поступило особенно много жалоб. Только на проспекте Ленина было обнаружено более 150 открытых люков, которые соответствующие службы не удосужились закрыть, оставив это на потом.



Парламентарий дал поручение организациям, осуществляющим ремонт дорожного покрытия, ликвидировать все недоделки в четырёхдневный срок. Все обнаруженные «автоловушки» будут залиты бетоном, а поверх него уложено асфальтовое покрытие.



На 2018 год на ремонт дорог на Южном Урале была выделена рекордная сумма — более 10 млрд рублей.