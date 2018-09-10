Госдума приступила к рассмотрению федерального бюджета

16:51 | 12.09.2018

Осенняя сессия началась в Государственной думе Российской Федерации. Основным вопросом, который будет рассматриваться при её работе, станет планирование федерального бюджета.



При вёрстке бюджета депутатам необходимо решить, сколько средств получит каждый из регионов. Соответственно, парламентарии начали борьбу за интересы тех территориальных образований, которые их выбрали в Госдуму. Челябинский депутат Владимир Бурматов, в свою очередь, заявил, что наша область планирует привлечь существенные финансы из планируемого бюджета.



По его словам, есть все основания полагать, что в следующем году федеральное финансирование области увеличится. Своей же задачей он видит обеспечить поступление в Челябинскую область как можно большего количества денежных средств. Это позволит решить приоритетные проблемы, существующие на данный момент в регионе.



Законопроект федерального бюджета на следующий год должен быть представлен не позднее 1 октября.