РМК поздравляет челябинцев с Днем города

15:01 | 7.09.2018

Фото: chelyabinsk.74.ru

Русская медная компания поздравляет жителей южноуральской столицы с Днем города, она является генеральным спонсором праздничных мероприятий.



Как сообщает пресс-служба РМК, основные празднества пройдут 8 сентября. В качестве приглашенных гостей в южноуральской столице выступят группа «Би-2», команда КВН «Уральские пельмени» и Митя Фомин.



Для южноуральцев и гостей города на площади Революции пройдет шоу «Голоса большого города», в котором талантливые челябинцы смогут побороться за главный приз. Ведущий — Сергей Исаев.



Одним из самых торжественных моментов станет чествование почетных граждан Челябинска. В церемонии примут участие губернатор Борис Дубровский, глава города Евгений Тефтелев, спикер городской думы Станислав Мошаров.



В 20 часов на суперсцене РМК на площади Революции стартует концерт легендарной группы «Би-2».