Депутат Анатолий Литовченко выступил за доступность сельской медицины

15:00 | 7.09.2018

Депутатом Государственной Думы Анатолием Литовченко вынесено предложение обеспечить доступность медицинских услуг для сельских жителей нашей области. Такое заявление стало результатом его участия в заседании Палаты сельских поселений, на котором решались вопросы медобслуживания сёл.



Во время заседания был озвучен ряд проблем, существующих на данный момент по результатам проведённого мониторинга. Среди них парламентарий особо выделил сокращение мест в дневных стационарах и недостаточно своевременное реагирование бригад скорой помощи на вызовы. Также много нареканий вызвали маршруты общественного транспорта, связывающие деревни и райцентры. Многим жителям становится крайне проблематично попасть в районную больницу из-за непродуманности графиков движения муниципального транспорта. Именно поэтому Литовченко выступил с предложением повысить доступность и качество медицины для жителей области. Среди предложенного — повысить контроль областного министерства здравоохранения за решением проблем, существующих в районах, оперативное выполнение заявок на финансирование.



Губернатором Челябинской области Борисом Дубровским уже дано поручение муниципалитетам изменить график движения общественного транспорта, согласовав его с расписанием работы больниц.