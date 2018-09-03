Tele2 предоставляет клиентам «SOS-пакет»

12:30 | 6.09.2018

Tele2, один из самых популярных операторов мобильной связи на Урале, начнёт предоставлять своим пользователям сервис «SOS-пакет». Уникальность этого сервиса в том, что он действителен в то время, когда на счету абонента нет средств.



По словам Олега Решетина, директора по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, данная услуга будет очень востребована клиентами. Она предназначена тем, кому нужно послать сообщение родным и близким, уточнить маршрут своего следования, и даже проверить расписание движения общественного транспорта.



Оператор в рамках услуги предоставляет свободный доступ к приложениям «Яндекс. Карты», «Яндекс. Транспорт» и «Яндекс. Навигатор». Сервис активируется автоматически, при израсходовании средств на счету абонента, и отключается при пополнении счёта.



Оператор мобильной связи Tele2 является одним из ведущих в России, стабильно входя в топ российских компаний, предоставляющих услуги связи.



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