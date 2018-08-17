Tele2 приготовил подарок для школьников к учебному году

19:58 | 23.08.2018

Мобильный оператор Tele2 приготовил подарок для школьников к началу нового учебного года. Компания объявила акцию Back2School, по условиям которой родители могут выбрать для своих чад недорогой и хороший смартфон. Школьники же получают доступ к лекциям известного видеоблогера Anny May.



Акция действует во всех регионах присутствия оператора. Родители могут приобрести для детей 4G-устройства производства Tele2, Apple, Samsung, Sony, Honor, Huawei, LG, Meizu, Nokia, Xiaomi, ZTE. При этом для школьников можно подключить тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». При покупке 4G-смартфона абоненты первого тарифа получают кешбэк 500 руб., второго — 1000 руб.



При покупке юные пользователи получают на полгода доступ к онлайн-лекциям блогера, у которого 4,7 миллиона подписчиков на канале YouTube. Девушка расскажет, как завести блог и раскрутить его в сети. Для просмотра уроков Tele2 присылает SMS со ссылкой на видеохостинг и пароль. Проект Back2School стартовал 20 августа и продлится до 17 сентября. Подробнее об акции по ссылке.



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