В Госдуме приняли решение о необходимости изменить пенсионную систему

15:44 | 22.08.2018

Вчера, 21 августа, в Госдуме РФ прошли парламентско-общественные слушания по изменениям в пенсионной системе. На них присутствовало больше 600 человек, из них 20 выступили с трибуны. Участниками слушаний стали эксперты в различных отраслях деятельности, общественники, представители регионов.



По итогам слушаний председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что большинство выступающих высказались за необходимость принятия непопулярного решения о повышении возраста выхода на пенсию.



— Все эксперты сошлись во мнении, что необходимо принимать решение. Это решение назрело, и его откладывать просто-напросто опасно. Решение в первую очередь направлено на повышение благосостояния наших пенсионеров, решение вопросов, чтобы у нас пенсия была не менее 40 % заработной платы, с которой человек уходит на пенсию, — заявил Вячеслав Володин.



Челябинскую область на слушаниях представил депутат Госдумы Владимир Бурматов. За минувший месяц он провел в регионе более 30 встреч для обсуждения изменений пенсионной системы. Предложения, высказанные южноуральцами, будут учтены. Парламентарий отметил, что результатом слушаний стало решение о формировании рабочей группы для обсуждения всех высказанных замечаний, обобщения предложений, которые будут подготовлены ко второму слушанию законопроекта.



Напомним, законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства прошел первое чтение в Государственной Думе 19 июля. Срок предоставления поправок ко второму чтению продлен до 24 сентября.