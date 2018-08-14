Чемпионат России по воркауту соберет в Челябинске 130 спортсменов

15:38 | 17.08.2018

В Челябинске в ближайшие выходные, 18 и 19 августа, пройдет чемпионат России по воркауту — уличной гимнастике. Он соберет в южноуральской столице 130 спортсменов из 50 городов страны.



Мероприятие пройдет при поддержке Русской медной компании. Во время турнира будут определены сильнейшие представители уличного спорта и установлен рекорд страны по массовому подтягиванию.



Соревнования пройдут на двух площадках — стадионе имени Елены Елесиной и в парке отдыха имени Гагарина. В первый день запланирована торжественная церемония открытия с участием представителей городской и областной администрации. После этого пройдут состязания по командному и индивидуальному фристайлу.



В воскресенье на воркаут-площадке в парке имени Гагарина пройдет соревнование по силовому троеборью, а также установлены рекорды по подтягиванию на одной руке, переднему и заднему вису, «флажку» и отжиманию от пола в стойке на руках.



Русская медная компания подготовила награды для победителей и призеров, сообщает пресс-служба РМК. Четверо спортсменов, которые покажут лучший результат, отправятся на чемпионат мира по воркауту. Он пройдет 7–8 сентября в Москве.