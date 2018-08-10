Челябинск получил новую площадку для уличной гимнастики

10:09 | 17.08.2018

В Советском районе возле стадиона АМЗ была построена новая площадка для воркаута — уличной гимнастики. Это стало подарком городу от «Русской медной компании», которая построила эту площадку и передала её городу.



Советник президента РМК Анатолий Еремин рассказал, что такой подарок стал продолжением проекта компании по созданию воркаут-среды в Челябинской области. Осуществление проекта ведется в рамках пропаганды здорового образа жизни и происходит уже не первый год. В этом году данная площадка стала уже пятым воркаут-объектом, установленным компанией. В прошлом году в различных населённых пунктах области было построено три больших парка и девять площадок. Таким образом молодёжи создаётся максимальный комфорт для возможности массовых занятий спортом.



Глава Челябинска Евгений Тефтелев принял участие в открытии площадки. Он отметил, что администрация города помогла «Русской медной компании» с выбором места под этот спортивный объект. А в дальнейшем администрация Советского района займётся благоустройством прилегающей к площадке территории.