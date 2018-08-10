В Госдуме обсудят значительное увеличение пенсий

13:11 | 16.08.2018

Государственная Дума проведёт парламентско-общественные слушания по вопросу повышения пенсий. Помимо депутатов в этих слушаниях примут участие представители общественных организаций и субъектов Российской Федерации, а также эксперты.



Слушания состоятся уже 21 августа, а сейчас председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл рабочее совещание, на котором обсуждалась подготовка этого мероприятия. Во время совещания Володин отметил, что необходимо найти решение, позволяющее обеспечить рост пенсий, опережающий инфляцию. Также он отметил, что на данный момент до 40 % выплат пенсионерам происходит из федерального бюджета. Таким образом, Пенсионный фонд уже не справляется с ситуацией собственными финансами. При запланированном росте пенсий до 20–25 тысяч ситуация только ухудшится. Следовательно, нужно обсудить на законодательном уровне способы решения ситуации. По итогам проведённых слушаний и будет вырабатываться какое-то решение.



В свою очередь, в Челябинской области уже идёт подготовка к этому событию. Депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым было проведено около тридцати встреч по вопросам изменения пенсионной системы. Состав коллективов, с которыми он провёл беседы по этому животрепещущему вопросу, самый разный — это и профсоюзные организации, и представители научных и учительских сообществ, общественные организации, эксперты и политологи. По словам парламентария, ему предстоит изучить предложения и замечания представителей трудовых коллективов для дальнейшего их обобщения во время парламентских слушаний.



Первое слушание по совершенствованию пенсионной системы состоялось ещё 19 июля, а срок внесения поправок ко второму чтению — 24 сентября. Парламентско-общественные слушания призваны представить перед законодателями общественное мнение, их проведение было поддержано руководителями всех фракций Госдумы.