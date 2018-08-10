В Челябинске прошёл круглый стол «Безопасность на евразийском пространстве»

16:18 | 15.08.2018

В Челябинске 13 августа прошёл международный круглый стол «Безопасность на евразийском пространстве», который проводился в рамках работы экспертно-аналитического клуба «Центральная Азия и сопредельные регионы».



Организаторами мероприятия выступили общественные организации: фонд «Евразийское содружество», Центр народного единства, Молодёжная ассамблея народов Южного Урала, студенческое молодёжное движение «Евразийский экспресс: Россия – Казахстан – Таджикистан». В круглом столе самое активное участие приняли активисты вузовской общественности, представители органов власти и силовых структур, а также руководители национально-культурных объединений. Перед открытием круглого стола перед собравшимися выступил президент фонда «Евразийское содружество» Виктор Каточков. Он заострил внимание на том, что обсуждаемый регион имеет огромное влияние на стабильность евразийское пространство. По его словам, росту напряжения нужно уделять особое внимание.



Во время ряда выступлений все собравшиеся обсудили политические процессы, происходящие в данный момент на территории Азии, а также роль молодёжи в них. Миграционные потоки, пограничные проблемы, специфичность развития центрально-азиатских государств – все эти темы нашли своё отражение в докладах и обсуждениях, которые проходили в течение всего дня. Итогом дискуссии стало общее мнение о безусловной важности работы аналитического клуба, а также изучении вопросов безопасности.



Проект круглого стола был реализован благодаря использованию гранта, который был предоставлен Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.