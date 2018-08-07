Предложения южноуральцев учтут при изменениях пенсионной системы

16:43 | 8.08.2018

В Госдуме РФ состоятся общественные слушания по поводу изменений в пенсионном законодательстве. Такое предложение было выдвинуто на совещании под председательством Вячеслава Володина.



Он отметил, что изначально формат слушаний в парламенте предполагал участие по большей части депутатов Госдумы. Но поскольку тема имеет большой общественный резонанс, было принято решение изменить форму на общественные слушания.



«В этой связи более половины участников будет представлено членами общественных организаций, экспертами, деловых сообществ, представителями субъектов Российской Федерации», — подчеркнул Володин.



На Южном Урале организацией этой работы занимается депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов. Парламентарий рассказал, что проводит встречи с общественниками и экспертами. Участниками обсуждения являются члены профсоюзов, трудовых коллективов, представители научного сообщества и различных профессий. Анализируются все предложения, которые касаются изменений в пенсионном законодательстве.



«Общественные слушания, которые пройдут в Государственной Думе, — это важное мероприятие, которое позволит обобщить все собранные предложения», — подчеркнул Владимир Бурматов.