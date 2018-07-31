Мобильный оператор Tele2 заявил об устойчивом росте числа абонентов

17:28 | 2.08.2018

По итогам второго квартала 2018 года оператор мобильной связи Tele2 объявил как об устойчивом росте числа абонентов, пользующихся услугами данного оператора, так и об увеличении прибыли, полученной в результате деятельности компании.



Практически по всем показателям Tele2 показала устойчивый рост. Выручка выросла на 18,2 %, при том что рост числа абонентов составил 4 %. Гораздо больший рост пришёлся на активных пользователей мобильного интернета, их количество выросло на 31 %. Данные цифры приведены в сравнении со вторым кварталом предыдущего, 2017 года. Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, отметил, что полученные показатели подтверждают правильность выбранной бизнес-стратегии. Также он отметил, что развитие компании идёт во многом за счёт улучшения качества абонентской базы и это позволяет пользоваться доверием клиентов.



Оператор мобильной связи Tele2 начал свою работу на территории России в 2003 году и непрерывно развивался на протяжении всего прошедшего периода. По итогам прошлого года количество людей, пользующихся услугами компании, составило 40,6 млн человек из 65 регионов нашей страны.