Стратегия Tele2 реализует стратегию «Другие правила»

15:27 | 31.07.2018

Мобильный оператор Tele2 придерживается стратегии «Другие правила», которая включает инновационные тарифы и сервисы, поддержку образа жизни клиентов, индивидуальное отношение к каждому абоненту, сообщает пресс-служба компании.



Специалисты службы техподдержки оперативно отвечают на звонки. Время ожидания составляет полторы минуты, что вдвое меньше, чем у конкурентов. Результаты исследования приводит холдинг «Ромир», который провел изучение рынка услуг мобильных операторов с помощью метода «Тайный звонок». Звонок в колл-центр Tele2 в среднем продолжается 4 минуты 16 секунд, что является рекордным по сравнению с другими компаниями. У конкурентов показатель в 2-2,5 раза дольше.



Ежегодно у компании увеличивается число активных интернет-пользователей. Они используют различные сервисы, которые касаются пользования интернет-банками, перепиской, работой. Поэтому компания развивает онлайн-каналы обслуживания, консультируя клиентов при помощи электронной почты, Viber, онлайн-чата на сайте, в соцсетях.



Для получения консультации специалистов в Viber, в разделе «Паблик-аккаунты» нужно ввести «Tele2 Россия» и перейти в раздел «Чат». Для самостоятельного управления услугами можно использовать личный кабинет «Мой Tele2» на сайте my.tele2.ru, либо в мобильных приложениях для iOS и Android.



Tele2 особое внимание уделяет вопросам информационной безопасности и защите персональных данных. На сайте компании во вкладке «Защита и безопасность» есть сведения о методах защиты от преступных действий, видах мобильного мошенничества и правилах поведения в том случае, если абонент стал жертвой мобильных аферистов. Для абонентов компании разработана специальная версия продукта Eset NOD32 - MobileSecurity Tele2. Антивирус помогает защитить смартфоны и планшеты от вредоносных программ. Он имеется в свободном доступе для всех клиентов Tele2, в том числе во время путешествий по России.



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