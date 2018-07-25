Еманжелинск получит в подарок детский игровой комплекс

11:16 | 27.07.2018

Дети Еманжелинска получат в подарок игровой комплекс, который будет установлен в центре ко Дню города. Этот праздник планируется отметить 25 августа.



Финансирование установки игровой площадки производится по программе «Реальные дела», инициатива которой принадлежит губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Идею поддержал депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко, который подчеркнул, что комплекс станет отличным подарком молодому поколению.



В городе полным ходом продолжаются работы по благоустройству, средства на которые выделены по программе «Формирование комфортной городской среды». По желанию самих жителей благоустраиваются дворы в домах по улицам Ленина и Чкалова. Средства, вложенные в реализацию проекта, составляют 2,1 миллиона рублей.



Планируется положить новый асфальт во внутридворовых проездах площадью 1200 квадратных метров. Кроме того, будет обновлено 350 квадратных метров тротуаров и столько же автомобильных парковок.