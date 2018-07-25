Сайентологи пытались заблокировать сайт челябинской газеты

11:15 | 27.07.2018

Объединение верующих «Церковь Саентологии Челябинска» обратилось в Роскомнадзор с требованием заблокировать сайт газеты «Южноуральская панорама».



По их мнению, одна из публикаций издания неправильно рассказывает о деятельности религиозной группы, чем создает ей отрицательный имидж. Представители сайентологов потребовали внести коррективы в материал и приостановить работу сайта газеты, где он опубликован.



Руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Путник напомнил, что сайентология является деструктивным культом, а для представителей объединения характерно преследование всех, кто дает отрицательные оценки их деятельности.



Главный редактор «Южноуральской панорамы» Андрей Трушников пояснил, что одним из аргументов сайентологов является заявление об антинаучности рассуждений героя публикации. При этом научность взглядов самих сайентологов учеными не признается.



«Якобы антинаучные взгляды в интервью нашему корреспонденту высказывает человек, чье имя в научных кругах как раз широко известно и чей авторитет признан, — кандидат медицинских наук, известный в стране врач — психиатр-нарколог Николай Каклюгин», — поясняет редактор газеты.



Андрей Трушников рассказал, что в своей работе психиатр регулярно сталкивается с ситуациями, когда ему приходится проводить психологическую реабилитацию жертв деструктивных культов, которых в последние годы в России стало очень много. Статья не направлена на ущемление религиозных чувств, а разъясняет, что нередко скрывается за красивыми вывесками различных вероучений.