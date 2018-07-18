Челябинск
15:24 | 19.07.2018
На конкурсе «Навстречу переменам» выбрали 126 перспективных идей
Как сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании, оценку проектов проводили сотрудники Фонда и волонтеры из компании Tele2. Главными критериями оценки были острота выявленной проблемы, эффективность предложенного решения и потенциал самого заявителя. Отобранные заявки представляют все регионы России — от Северо-Запада до Дальнего Востока.
На следующем этапе заявки передаются экспертному совету, в который вошли представители бизнес-сообщества, некоммерческих организаций, специалисты в сфере социального предпринимательства. Экспертиза будет проводиться до 15 августа, после чего Фонд опубликует список полуфиналистов конкурса. Авторы 10 лучших проектов приедут 22 ноября на финал конкурса в Москву, где жюри определит пять победителей. Они получат от Фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 миллиона рублей.
Как отмечает Евгения Телицына, исполнительный директор Фонда «Навстречу переменам», для сотрудников фонда важна вовлеченность в проект компании Tele2. «Коллеги всегда очень вдумчиво подходят к оценке и дают полезные для заявителей рекомендации», — отметила она.
© «Вечерние Ведомости»
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