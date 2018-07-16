Единую систему управления процессами введут на предприятиях РМК

10:05 | 18.07.2018

На Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, прошедшей в Екатеринбурге, представители Русской медной компании провели серию деловых переговоров с предприятиями, лидирующими в сфере изготовления оборудования и программного обеспечения автоматизированных систем управления технологическими процессами. Это напрямую связано с задумкой о внедрении единого информационного центра при строящейся в Екатеринбурге штаб-квартире компании.



Стенд РМК в этом году был посвящён цифровым технологиям, что говорит об их безусловной важности в работе современных предприятий. В данный момент в Екатеринбурге строится штаб-квартира, а при ней будет создан единый информационный центр. На данный момент средней цифрой автоматизации технологических процессов по РМК стали 75 %, что уже является высоким показателем для предприятий данной отрасли. Но введение инноваций этим не ограничивается.



В рамках завершения ведущейся по плану автоматизации производств компаний будет введена в строй система мониторинга и управления техобслуживанием и ремонтом оборудования. А в качестве конечной цели поставлена задача свести показания с предприятий в одно место при штаб-квартире в Екатеринбурге. Единый информационный центр станет местом получения самой свежей информации о состоянии производств и горнодобывающих предприятий. Во время проведенной выставки состоялись переговоры с представителями таких гигантов, как Yokogawa ElectricCorporation, Siemens и Schneider Electric. Были обговорены разные направления, доступные для сотрудничества, а также защита предложенной информационной продукции.



Вице-президент компании по информационным технологиям Сергей Шувалов отметил, что проведённые переговоры показали заинтересованность ведущих мировых производителей цифровых технологий в сотрудничестве с РМК. Впереди тщательная проработка решений по части предложенной продукции, по результатам которой и будет сделан выбор партнёра.