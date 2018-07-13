Челябинцы поблагодарили Бориса Дубровского за вклад в благоустройство города

16:50 | 16.07.2018

Жители Челябинска встретили аплодисментами губернатора Бориса Дубровского, который приехал поздравить работников ЧМК и членов их семей с Днем металлурга. Грандиозный праздник состоялся в минувшую субботу, 14 июля, на стадионе спорткомплекса «Металлург».



Как сообщает агентство «Полит74», в мероприятии приняли участие представители областной и городской администрации, депутаты, работники металлургического комбината. В торжественной части вручили награды и благодарственные письма сотрудникам, которые отличились особыми трудовыми достижениями. Шести работникам ЧМК вручили значки «Почетный металлург». Для представителей металлургической отрасли состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы местного ДК, а также приглашенные звезды — вокально-инструментальный ансамбль «Рефлекс».



Губернатор Борис Дубровский в своем поздравлении работников комбината и жителей Металлургического района подчеркнул, что завод уделяет большое внимание программам по сохранению природы, что очень важно для всех челябинцев. Приветственное слово главы региона гости праздника встретили аплодисментами. Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов от имени всех жителей Металлургического района поблагодарил руководителя области за пристальное внимание к вопросам благоустройства. Только за последнее время в районе проведен ремонт нескольких улиц, дворов, реконструкция любимого горожанами парка имени Тищенко.