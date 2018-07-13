Звезды эстрады заметили, как хорошеет Челябинск

16:49 | 16.07.2018

Музыканты из группы «Рефлекс», которые выступили в минувшую субботу, 14 июля, на концерте ко Дню металлурга, отметили положительные изменения в Челябинске.



По мнению гостей южноуральской столицы, город хорошеет из года в год, и на этот раз у них остались от Челябинска самые приятные впечатления. «Мы бывали в этом городе уже много раз. Чувствуется позитивный прогресс, и это радует», — сказала одна из представительниц группы.



Как сообщает агентство «Полит74», грандиозный праздник состоялся на стадионе «Металлург». Перед работниками Челябинского металлургического комбината, которые помимо профессионального праздника отметили 75-летний юбилей предприятия, выступили вокальные и танцевальные коллективы ДК ЧМК. Частые гости южноуральской столицы музыканты группы «Рефлекс» исполнили для зрителей самые любимые и популярные песни.



На ярком празднике побывали представители областной и городской администрации во главе с губернатором Борисом Дубровским. Глава региона отметил огромный вклад, который вносят металлурги ЧМК в экономику Челябинской области и всей страны. По его мнению, мастерство и опыт южноуральских специалистов многократно проверены историей. Завод выпускает свыше тысячи марок высококачественной стали и сплавов, при этом прилагает серьезные усилия к снижению отрицательного воздействия производства на окружающую среду.