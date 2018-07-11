Карабаш и его окрестности очистят от объектов, вредящих экологии

12:53 | 12.07.2018

Соглашение о сотрудничестве в области реабилитации и ликвидации объектов, вредящих окружающей среде на территории Карабашского городского округа, разработано Русской медной компанией. Такое заявление было сделано вице-президентом по экологической и промышленной безопасности компании Натальей Гончар на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, проходящей в данный момент в Екатеринбурге.



Помимо РМК данное соглашение должно быть подписано представителями Министерства природных ресурсов и экологии, Росприроднадзора и правительства Челябинской области. По проекту данного соглашения восстановлено будет 323 гектара земель, принадлежащих Карабашу. В них войдут как бывшая территория обогатительной фабрики Карабашского медеплавильного комбината, так и земли, прилегающие к реке Сак-Элга, сообщает пресс-служба РМК.



Проект по рекультивации хвостохранилищ уже прошёл федеральную экологическую экспертизу, и с этого года начались работы по осуществлению технического этапа. В ходе него территории будут выровнены и покрыты водонепроницаемым экраном. А в дальнейшем будет проведён и биологический этап: почва будет засыпана слоем плодородной земли, засеяна кустарником и травой. Таким образом природе будет дан толчок для самостоятельного восстановления. В будущем запланировано на месте хвостохранилища разбить сквер для отдыха горожан.



Проект рекультивации нарушенных земель рассчитан на 5 лет и проходит в рамках непрерывно идущей модернизации завода «Карабашмедь», также он вошёл в федеральную программу «Чистая страна». Наталья Гончар уверила в том, что Русская медная компания со всей ответственностью относится к взятым на себя обязательствам и запланированные работы будут проведены согласно установленным срокам.