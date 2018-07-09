РМК вложила в социальную сферу в три раза больше средств

14:46 | 11.07.2018

За 2017 год Русская медная компания вложила в социальные проекты в три раза больше средств, чем за год до этого. Общий объём финансов, направленных на улучшение жизни населения, достиг одного миллиарда рублей. Об этом на Международной выставке ИННОПРОМ-2018 рассказала директор по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.



РМК вкладывает немалые денежные объёмы на создание хороших социальных условий тех территорий, на которых размещаются её добывающие или производственные мощности. В основном эти деньги вкладывались в социально значимые объекты, в поддержку спорта и здорового образа жизни. Не была забыта и помощь некоторым слоям населения – ветеранам и малоимущим семьям.



За прошлый год компания сумела реализовать ряд социальных проектов: ремонт детсада №32 в г. Коркино, организация спортивно-оздоровительного комплекса в г. Карабаш, строительство спорткомплекса «Металлург», ремонт санатория-профилактория «Синегорье». В республике Казахстан был построен реабилитационный центр в г. Актобе. Помимо этого немалые инвестиции поступили и в культурно-образовательные проекты, а также в развитие спорта, в том числе и детского.



Анна Шабарова поделилась планами компании на этот год – финансовые вложения планируется увеличить ещё вдвое. Таким образом, за 2018 год расход средств на социальные проекты составит 2 млрд. рублей. Будет достроен спорткомплекс в Коркино, произведен ремонт в детском саду №11 в Карабаше, а также осуществлён ряд других запланированных проектов.