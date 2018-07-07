Еманжелинские школьники получат свою радиостанцию

16:00 | 9.07.2018

Школа № 14 в г. Еманжелинске планирует открыть собственную радиостанцию. Она появится в рамках устройства проекта школьного информационно-развлекательного центра. Содействие в приобретении дорогостоящей аппаратуры было оказано депутатом Государственной Думы РФ Анатолием Литовченко.



На приём к депутату записалась Галина Никулина, директор «СОШ № 14», и во время общения с парламентарием рассказала об особой важности такого проекта для детей. Дело в том, что в учебном заведении обучаются дети с интеллектуальными отклонениями. Для их успешной учёбы, ведущейся по особым индивидуальным методикам, очень важны показываемые результаты. Благодаря радиостанции также расширится кругозор учеников, будут усиленно развиваться навыки сотрудничества как со сверстниками, так и со взрослыми. Анатолий Литовченко обещал всемерное содействие в поиске средств и обратился к главе Еманжелинского муниципального района Евгению Светлову. В итоге финансирование было найдено, район пообещал выделить для закупки аппаратуры 105 тыс. рублей.



Народный избранник выразил надежду, что открываемая радиостанция поможет сплотить школьный коллектив, а дети смогут рассказать о себе и своих успехах широкой аудитории. Руководство школы, в свою очередь, обещало сделать новый информационно-развлекательный центр максимально доступным как для учеников, так и для потенциальных слушателей.