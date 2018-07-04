В Челябинске для садоводов оборудовали остановки

10:40 | 6.07.2018

В Челябинске оборудовали остановки общественного транспорта, которые пользуются популярностью у садоводов Металлургического района. Проект реализован при поддержке депутата Госдумы РФ Владимира Бурматова.



При помощи волонтеров обновили остановки «Аквариум», «60 лет Октября», «Кооператив № 507», «Пожарное депо». Раньше садоводам приходилось ждать транспорта на грязной улице, на ветру и под дождем. Жители района обратились с жалобой к народному избраннику. Под обращением было более трехсот подписей. Теперь на остановках насыпан дополнительный грунт, в основание установлены бетонные плиты, поставлены навесы и скамейки. Таблички оформлены с помощью современного дизайна. Шрифт удобен для восприятия, хорошо виден из окон общественного транспорта.



«Мы уже не первый год приводим в регион средства из федерального бюджета на благоустройство дворов и общественных пространств, остановки — это тоже вопрос благоустройства, который будет существенно влиять на комфортную жизнь челябинцев», — сказал Владимир Бурматов.



Напомним, что в 2018 году при помощи парламентария из федерального бюджета было привлечено более миллиарда рублей на благоустройство в Челябинской области. По инициативе Бурматова в скором времени начнется реконструкция парка имени Валентины Терешковой, будет восстановлен сквер имени Богдана Хмельницкого, а также отремонтировано более сотни дворов.