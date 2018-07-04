В Челябинске прошел митинг против пенсионной реформы

17:40 | 5.07.2018

Сегодня, 5 июля, в южноуральской столице состоялся митинг, участники которого выступили против будущей пенсионной реформы. В частности, активисты недовольны планами по увеличению границы пенсионного возраста.



Как сообщает агентство Полит74, акция протеста организована Федерацией профсоюзов Челябинской области. Изначально планировалось, что в митинге примет участие около 5 тысяч человек. Однако по данным полицейского главка и администрации города, на него собралось не более 700-800 участников.



Митинг прошел на площадке возле Ледовой арены «Трактор». По данным общественно-политического издания, инициаторы акции протеста провели масштабную агитационную кампанию. Несмотря на их усилия, большого интереса у челябинцев митинг не вызвал.