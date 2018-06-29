Из-за смерти мотоциклиста в Челябинске проверят действия коммунальных служб

13:54 | 3.07.2018

Депутатом Государственной Думы Владимиром Бурматовым направлен депутатский запрос в прокуратуру Челябинской области оценить действия коммунальных служб. Это стало следствием того, что ремонтники, чинившие водопровод на проезжей части, не восстановили за собой дорожное покрытие. Результатом ненадлежащих действий стала гибель водителя мотоцикла.



Происшествие произошло на улице Братьев Кашириных ещё 21 июня. В темное время суток мотоциклист со своим транспортным средством попал в яму, оставшуюся после ремонтных работ. Причём яма при этом даже не была огорожена, что и создало такую трагическую возможность. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, был госпитализирован и позже скончался в больнице. Данный возмутительный случай привлек своё внимание парламентария. Он потребовал проведения проверки по случившемуся факту.



Депутат отметил, что это не единственный случай, когда после ремонта коммунальные службы не удосуживаются привести за собой в порядок проезжую часть. По его данным, таких участков в городе насчитывается минимум пятнадцать, в самых разных районах города. И каждый такой участок потенциально опасен для здоровья и жизни челябинцев. Все эти участки были перечислены в депутатском запросе, и по каждому из них должны быть установлены ответственные организации и лица.