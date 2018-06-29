Анатолий Литовченко: «Муниципалитетам требуется единый метод по расчёту бюджета»

11:19 | 3.07.2018

Муниципалитетам требуется выработка единого способа составления финансового бюджета. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы Российской Федерации Анатолий Литовченко на Совете муниципальных образований в Кременкуле.



По словам народного избранника, закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» действует уже 15 лет и всё это время нет никакой точной и единообразной методики по расчёту финансов, необходимых для работы муниципальных образований. Налицо парадокс: за невыполнение закона глав муниципалитетов штрафуют, но сколько выделить средств для достойного выполнения ими своих обязательств по тому же закону — не знает никто. Депутат сообщил, что им уже предложено разработать подобную методику и в этом году состоятся межпарламентские слушания, посвящённые именно межбюджетным отношениям. Помимо этого, он озвучил и проект реформы социальных гарантий для сельских руководителей — существующие сейчас недочёты будут устранены.



Часть выступления парламентария была посвящена здравоохранению. Например, был озвучен уже принятый закон, по которому любая оптимизация лечебных учреждений ведётся только после консультации с местными муниципалитетами. А в случае если больница является единственной в районе, то должен вестись и учёт мнения местных жителей.



Следующее заседание Совета муниципальных образований, которое состоится через месяц, было анонсировано губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. На нём будет поставлен вопрос о качестве медицинского обслуживания населения, а также реформировании учреждений здравоохранения.



Напомним, что Совет муниципальных образований действует с 2006 года и включает в себя представителей всех 319 муниципальных образований Челябинской области. Ранее его возглавлял Анатолий Литовченко, ставший впоследствии депутатом Государственной думы.