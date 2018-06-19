Челябинские власти опровергли информацию о грядущих арестах на митингах

16:44 | 22.06.2018

Жителей Челябинска не собираются арестовывать за участие в митингах против повышения пенсионного возраста. Информацию об этом правоохранительные органы назвали вбросом.



Общественники подали в мэрию заявку на организацию массового мероприятия, которое запланировано на 1 июля. Она находится на рассмотрении, решение будет принято в соответствии с законом. После этого в ряде СМИ прошла информация с подачи партии «Справедливая Россия», что в некоторых школах якобы вызывают родителей, предупреждают о недопустимости участия в митинге под угрозой ареста.



Пресс-служба мэрии усомнилась в реалистичности подобного сценария. Все дети находятся на каникулах, часть учителей отправились в отпуск. Работают только летние лагеря и педагоги, задействованные в приеме экзаменов.



— Мы категорически отрицаем эту информацию. Родительские собрания и встречи не проводятся, — заверили в пресс-службе городской администрации, по сообщению агентства «Полит74».



В администрации также отметили, что в гражданском обществе не может быть никаких запретов на выражение любых точек зрения на политические и социальные события, если это происходит в правовом поле.