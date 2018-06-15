Четырёхмиллионная тонна руды добыта на руднике «Чебачье»

15:53 | 18.06.2018

Четырёхмиллионная тонна медно-колчеданнойруды добыта на подземном руднике «Чебачье», принадлежащего ОАО «Александринская горно-рудная компания», входящего в Группу «Русская медная компания».



Разработка руд ведётся в Верхнеуральском районе Челябинской области с 2004 года, сам рудник был введён в строй в 2013 году. Уже в следующем, 2014 г., был добыт первый миллион тонн руды. В данный момент работы ведутся на глубине 400 метров, и добыча медносодержащей руды по плану – 800 тыс. тонн в год. Всего по оценкам экспертов залежи данного медного месторождения – 15 млн. тонн, сообщает пресс-служба РМК.



Рудник «Чебачье» на данный момент является единственным подземным рудником РМК, а также основной рудной базой «Александринской горно-рудной компании».