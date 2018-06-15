В Карабаше отремонтируют детский сад

15:22 | 18.06.2018

Начались ремонтные работы по обновлению здания детсада № 11 в Карабаше. Обновление дошкольного учреждения ведётся «Русской медной компанией», затеявшей ни много ни мало капитальный ремонт здания 1936 года постройки.



В планах не только отделка, но и замена коммуникаций, а также укрепление фундамента. 840 кв. метров предстоит отремонтировать в рамках установленного проекта. Вдобавок РМК запланировала благоустройство территории вокруг детсада. После окончания ремонта в садике будет установлена новая мебель, а также закуплены развивающие игрушки. На время ремонтных работ 80 детей, посещавших данный детсад, временно распределены в другие учреждения Карабаша. Вернутся в детсад № 11 они вместе с началом учебного года — именно тогда по плану произойдёт окончание обновления.



По словам Анны Шабаровой, вице-президента РМК по кадровой политике и социальной ответственности, данные работы ведутся в рамках программы стратегического развития Карабаша, направленной на обеспечение комфортных условий жителям города. Она заверила, что РМК предпримет все усилия для быстрого и качественного ремонта здания детсада.



В 2016 году РМК уже произвела капитальный ремонт здания карабашского детсада № 9, вложив в работу 63 млн рублей. А в 2017 году компанией был сделан ремонт в детсаде-яслях № 32 в г. Коркино. На ремонт здания и благоустройство территории было потрачено более 36 млн рублей.