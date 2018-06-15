УБРиР увеличил объем ипотечных кредитов до 1,6 миллиарда рублей

15:00 | 18.06.2018

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с начала года увеличил объем ипотечных кредитов до 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.



По сравнению с концом прошлого года сумма выросла на 60 процентов. Больше всего ипотеку берут жители Челябинска, Екатеринбурга и Уфы. Причем в южноуральской столице чаще всего покупают двухкомнатные квартиры, в Уфе, Казани, Кирове — однокомнатные, в Перми — трехкомнатные.



В среднем самая большая сумма кредитов в Казани составляет 2,2 миллиона рублей, наименьшая — в Челябинске и Кирове, которая составляет 1,4 миллиона рублей. В Челябинске чаще всего оформляют ипотеку жители Курчатовского, Калининского и Тракторозаводского районов.



— Предлагаем получить жилищный кредит под ставку 8,9 % годовых. За счет стимулирующих предложений мы планируем увеличить объемы выдачи ипотечных кредитов до 5 миллиардов рублей к концу года, — отмечает Любовь Торопицына, руководитель проектов УБРиР.



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