Южноуральцы получат дополнительные средства из федеральной казны

13:58 | 1.06.2018

Челябинской области будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета. Это стало возможным благодаря снижению инфляции. Результатом станет как перераспределение уже заложенных в бюджет средств, так и увеличение расходов сверх запланированного.



Председатель Государственной Думы РФ Михаил Володин озвучил порядок цифр, подлежащих перераспределению. По его словам, уровень инфляции упал ниже 4 %, которые ранее были заложены в бюджет. Также реальные зарплаты населения повысились на 2,2 процентного пункта. В связи с этим Госдума рассматривает поправки в законы, регулирующие государственные расходы на 2018–2020 годы. Данные поправки планируют перераспределение 162,8 млрд рублей, уже заложенных в бюджет страны, а также увеличение расходов на 61,9 млрд сверх ранее запланированного. Всё это свидетельствует о росте экономики России.



Законопроект, внесенный на рассмотрение, предусматривает выделение средств целому ряду направлений. Будет поддержано отечественное автомобилестроение, которому выделят 36,4 млрд рублей, а также сельхозпроизводители (5 млрд). Не будут забыты социальная сфера и здравоохранение. На обновление автопарка машин скорой помощи и школьных автобусов в регионах будет направлено по 2,5 млрд рублей. На 2,9 млрд увеличится закупка препаратов, требуемых для профилактических прививок. 740 млн рублей направят на выделение инвалидам необходимых средств технической реабилитации.



В свою очередь депутат Государственной Думы от Челябинской области Владимир Бурматов отметил, что у Южного Урала есть хорошая возможность для борьбы за выделяемые средства. Получить по максимуму из вновь выделяемых денег для финансирования социально значимых проектов — это поставлено им своей задачей на ближайшее время.