РМК желает рекультивировать 320 гектаров испорченных земель в Карабаше

17:31 | 25.05.2018

В Карабаше за минувшие десятилетия был накоплен колоссальный экологический вред. Рядом с городом в ужасном состоянии находится порядка 320 гектаров земель. Русская медная компания планирует разработать проект рекультивации этих земель за свой счет и привлечь федеральные средства целевой программы «Чистая страна» на преображение территории.



Как уточнила на ПМЭФ 2018 вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар, для этого компания предлагает заключить 4-стороннее соглашение между РМК, правительством Южного Урала, Минприроды России и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.



- В рамках соглашения планируется выполнить реабилитацию и ликвидацию накопленного вреда на семи земельных участках общей площадью более 320 гектаров, в том числе склоны Поклонной горы, пойму реки Сак-Элга, пойму Рыжего ручья и других, - добавила она.



Отбор проектов для финансирования на 2019 год продлится до ноября 2018 года. В данный момент компания уже занимается ликвидацией хвостохранилища «Карабашмеди» по разработанному в прошлом году проекту. Здесь будет разбит сквер с малыми архитектурными формами.