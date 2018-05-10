Более 150 южноуральцев установили «Рекорд Победы» по воркауту

17:28 | 11.05.2018

В честь 9 Мая Русская медная компания организовала состязания по воркауту.



Турнир под названием «Рекорд Победы» состоялся в трех городах Челябинской области. В нем приняли участие более ста атлетов в трех возрастных категориях: до 13 лет, от 14 до 17 лет и старше 18 лет. Они состязались в двух дисциплинах — «силовом фристайле» и «силовом троеборье».



Все участники получили награды от организатора соревнований «Рекорд Победы», а также медали и кубки. Отметим, что в ходе состязаний все желающие могли установить «Рекорд Победы» в подтягивании, отжимании от брусьев (для мужчин) и отжимании от пола (для девушек) и в «выходе силой». Рекорд установили свыше 150 человек. Их наградили подарками и сертификатами.



Напомним, что площадки для воркаута, где проходили состязания, были установлены в прошлом году компанией РМК. На эти цели было направлено 40 миллионов рублей, которых хватило на 17 спортплощадок.