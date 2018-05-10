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Челябинск


13:06 | 11.05.2018

На возведение Томинского ГОКа Газпромбанк дал кредит

Русская медная компания заручилась финансовой поддержкой Газпромбанка. Банк открыл для нее кредитную линию на 12 лет объемом 54,4 миллиарда рублей. Первые семь миллиардов рублей уже выданы.

Напомним, что для того, чтобы освоить месторождение в Томино, требуется построить оборудованный рудник, обогатительную фабрику и всю необходимую инфраструктуру. Объемы переработки достигнут 28 миллионов тонн руды в год. Всего в строительство Томинского ГОКа будет вложено 77,8 миллиарда рублей. Комбинат планируют запустить уже в III квартале следующего года.

Напомним, что Томинский ГОК — один из самых масштабных проектов в российской цветной металлургии последних лет. Он включен в стратегию развития отрасли на период 2014–2020 годов и перспективу до 2030 года, которая утверждена Министерством промышленности и торговли России. ГОК даст импульс для развития региона и предоставит работу 1 200 жителям.

Предприятие даст импульс развитию промышленного потенциала Южного Урала и обеспечит создание порядка 1 200 новых высокотехнологичных рабочих мест.

© «Вечерние Ведомости»

 


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