В Челябинске ко Дню Победы запустили новый экскурсионный маршрут

Новый маршрут по местам боевой славы Танкограда станет продолжением проекта «Маршрут Танкограда». Именно его уже третий год подряд проводят на Южном Урале по инициативе депутата Госдумы Владимира Бурматова.Напомним, что два года назад парламентарий открыл маршрут экскурсий по Танкограду, и за это время достопримечательности увидели более двух тысяч школьников.В рамках нового маршрута южноуральские школьники возложили цветы у мемориала «Тыл — фронту», где узнали, почему стела «Труженикам тыла» соседствует со стелой «Блокадникам Ленинграда», изучили архитектуру и величие Дворца культуры «Станкомаш», узнали, как расшифровывается аббревиатура КБС, увидели первые в столице Южного Урала дома с лифтами, а также познакомились с героической историей завода «Станкомаш».— Я много раз бывал в Ленинском районе, но никогда не думал об этих местах с точки зрения истории, а ведь здесь действительно зарождался наш город и здесь ковалась победа в Великой Отечественной войне, — сказал ученик школы № 155 Алексей Сорокин. — Я не знал, что КБС расшифровывается как «коммунально-бытовое строительство».Скоро для нового маршрута будет издана книга. Благодаря книге школьники смогут рассказать об экскурсии родственникам и друзьям, а также пользоваться в учебе.— Это будет уже вторая книга о легендарном Танкограде, выпущенная нами, — отметил Владимир Бурматов. — Первая, которая была посвящена маршруту в Тракторозаводском районе, разошлась многотысячным тиражом среди челябинских старшеклассников, и сейчас мы готовим ее переиздание.Отметим, что проект становится более масштабным: экскурсии, книги, фильм, мемориальные таблицы, капсулы времени.— Все это мы делаем для того, чтобы память о Победе, о тех тяжелых временах жила в сердцах современных школьников и передавалась будущим поколениям, — уточнил он.