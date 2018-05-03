Челябинцам снова бесплатно раздали саженцы хвойных деревьев

В столице Южного Урала и в муниципалитетах региона продолжается бесплатная раздача саженцев хвойных деревьев. Напомним, что эту идею подал пять лет назад глава региона Борис Дубровский, а поддержал депутат Госдумы Владимир Бурматов.Ежегодно южноуральцам раздают свыше 74 тысяч саженцев, причем вместе с памяткой об уходе и посадке. Многие жители берут деревца не в первый раз. Например, Любовь Лепина в 2017 году озеленила территорию детского сада, в котором работает, а также украсила новыми деревцами свой двор.— Нам очень нравится проект Владимира Бурматова, в рамках которого можно бесплатно получить саженцы хвойных деревьев, — отметила жительница Тракторозаводского района. — Благодаря этому мы преобразили территорию садика, у нас теперь на каждом участке растет елочка. В этом году снова решили принять участие в этой акции.Программа озеленения проходит и в других городах Южного Урала, причем как весной, так и осенью. Как отметил Владимир Бурматов, для нашего региона вопрос экологии имеет особое значение и благодаря этому проекту каждый житель сможет лично поучаствовать в изменении окружающей среды.— Вместе мы внесем большой вклад в экологию и внешний вид городов, — сказал парламентарий. — Мы решили, что идею губернатора можно реализовать, подключив к проекту по озеленению те крупные города Южного Урала, для которых этот вопрос является актуальным.