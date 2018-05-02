Южноуральцы установят «Рекорд Победы»

19:45 | 3.05.2018

В трех городах Челябинской области на воркаут-площадках, которые установила Русская медная компания в прошлом году, пройдут состязания «Рекорд Победы».



Воркаутеров ожидают состязания по двум дисциплинам: «силовой фристайл» и «силовое троеборье» в трех возрастных группах — до 14 лет, от 14 до 18 лет и старше 18 лет. Кроме того, им предложат установить рекорды.



В Коркино спортсмены сразятся 7 мая у школы № 2, в Карабаше — 8 мая в спорткомплексе «Металлург», в Челябинске — 9 мая в парке Тищенко. Приходите в 12:00, для всех болельщиков и зрителей обещают отличную развлекательную программу, призы и подарки.



Как рассказала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова, для Русской медной компании День Победы — это один из самых близких, важных и дорогих сердцу праздников.



— Это история наших семей, наших дедов и прадедов, память о великом подвиге и благодарность за мир, — сказала Анна Шабарова. — Мы всегда стараемся приурочить к 9 Мая особенные мероприятия.