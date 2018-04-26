Два предприятия РМК наградили в конкурсе социальных достижений «Меняющие мир»

19:28 | 28.04.2018

Завод «Карабашмедь» стал «Лучшим работодателем», а Кыштымский медеэлектролитный завод получил награду за благотворительную деятельность в XV конкурсе социальных достижений «Меняющие мир» на Южном Урале. В этом году в конкурсе, который организовали специалисты регионального ЗСО, правительства и Общественной палаты, поучаствовали 40 организаций.



Отметим, что на заводе «Карабашмедь» работает каждый десятый житель города, или 1300 человек. На предоставление соцпрограмм свыше установленных законом предприятие направило в 2017 году 67 миллионов рублей. Генеральный директор ЗАО «Карабашмедь» Андрей Ханжин рассказал, что завод является градообразующим предприятием, поэтому на нем лежит ответственность и за сотрудников, и за их семьи, и за ветеранов металлургии.



— «Карабашмедь» уделяет большое внимание улучшению качества жизни карабашцев, сохранению здоровья заводчан, повышению культуры производства, созданию комфортных условий для занятий спортом и полезного досуга детей и взрослых, — сказал он. — Мы делаем все, чтобы нашим сотрудникам было комфортно работать и жить в Карабаше.



Вторым номинантом премии стал Кыштымский медеэлектролитный завод, который в прошлом году направил на благотворительность свыше 73 миллионов рублей. Гендиректор ЗАО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев уточнил, что предприятие является ровесником города, поэтому на протяжении всех 260 лет истории их развитие всегда шло параллельно.



— Для нас большое значение имеет не только создание комфортной социальной инфраструктуры, но и сохранение культурного и исторического наследия Кыштыма, повышение его туристической привлекательности, — уточнил Андрей Кудрявцев. — Мы всегда готовы откликнуться на срочные актуальные потребности города.



В этом году в Кыштыме запланировано произвести перенос и реставрацию легендарного чугунного фонтана, который был установлен в 1846 году. А в Карабаше при помощи завода будет достроен многофункциональный досуговый центр.