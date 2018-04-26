Владимир Бурматов предложил южноуральским депутатам создать рабочую группу по реализации Послания президента

19:26 | 28.04.2018

Как сообщил Владимир Бурматов, в десяти регионах России такие рабочие группы уже есть. И Челябинская область должна тоже создать такую рабочую группу, поскольку задачи, поставленные президентом в послании, касаются и Южного Урала. Региональная рабочая группа сможет быстрее приводить законодательство Челябинской области в соответствие изменениям в федеральных законах и реализовать в регионе предложения президента.



— В Государственной Думе такая рабочая группа уже создана. Она занимается внесением изменений в законодательство, связанных с реализацией положений Послания, многие из которых напрямую касаются Челябинской области. К примеру, это вопросы доступности медицинской помощи и развития сети фельдшерско-акушерских пунктов, качества современного образования и равных образовательных возможностей, проблемы экологии и перехода предприятий на наилучшие доступные технологии. На мой взгляд, Челябинская область должна стать одним из тех регионов, где такие рабочие группы по реализации Послания будут созданы, — сказал Владимир Бурматов.



К слову, такое же мнение высказывает и председатель Госдумы Вячеслав Володин.



— Чтобы выстроить работу системно, мы предложили коллегам из регионов подумать о создании аналогичных рабочих групп во всех законодательных собраниях субъектов Российской Федерации, — говорит он.



Руководитель федеральных парламентариев считает, что таким образом можно будет наладить обратную связь между федерацией и регионами, общественностью, что будет способствовать повышению динамики и качества работы и принимаемых решений в процессе законодательного обеспечения и реализации послания Владимира Путина.