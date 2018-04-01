Совет по правам человека высоко оценил работу РМК

16:05 | 26.04.2018

Совет по правам человека высоко оценил работу Русской медной компании в Челябинской области.



Напомним, что летом прошлого года СПЧ посещал наш регион и дал свои рекомендации. РМК провела большую работу и представила вчера, 25 апреля, ее итоги на встрече с членами Совета в Москве. Кроме того, стороны обсудили текущие проекты РМК, к примеру о развитии города Карабаш, где работает предприятие «Карабашмедь».



Как уточнили в РМК, техническое переоснащение завода началось в 2004 году, и за это время выбросы удалось сократить более чем в 20 раз. Прошел госэкспертизу и проект рекультивации местного хвостохранилища — на его месте появится сквер. Члены Совета отметили, что решением проблемы Карабаша может стать включение проекта рекультивации и реабилитации земель в Федеральную целевую программу «Чистая страна».



Также компания направляет миллионы рублей на ремонт и строительство новых соцобъектов. Так, в прошлом году в Карабаше был построен новый спорткомплекс, началось возведение досугового центра, разрабатывается проект организации центральной площади. Высоко оценили представители Совета и большую работу, которая была проведена по поводу предстоящего строительства Томинского ГОКа. Напомним, что минувшей зимой на базе Общественной палаты региона были проведены несколько круглых столов с представителями общественности.



— Эти встречи являются значимым шагом в выстраивании конструктивного диалога между властью, бизнесом и гражданским обществом, — уточнили в Совете. — Очень важно обеспечить более широкий доступ заинтересованных сторон к информации о будущем предприятии.