Южноуральские бизнесмены продолжат развивать государственно-частное партнерство

15:30 | 25.04.2018

В Государственной думе была создана специальная рабочая группа, цель которой — решить проблемы проектов государственно-частного партнерства. Одним из участников этой группы стал представитель Южного Урала в Госдуме, депутат Владимир Бурматов. Обсуждение перспектив экономики России прошло на Ямале на примере реализации проекта «Ямал СПГ».



— Благодаря решению проблем проектов государственно-частного партнерства бизнесмены Челябинской области будут активнее привлекаться к реализации проектов по освоению Арктики и строительству заводов по производству сжиженного природного газа, — подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматов. — В Челябинской области уже есть организации, которые занимаются этой работой, — это «Конар» и еще ряд производств, но их участие можно существенно расширить, что позволит обеспечить Южному Уралу дополнительные заказы и доходы.



Напомним, что подобные перспективы развития экономики Южного Урала лежат в логике стратегии развития региона, которую озвучил губернатор Борис Дубровский.



— «Ямал СПГ» дает 0,12 процента роста всему ВВП России, — уточнил Владимир Бурматов. — То есть десять таких проектов, и рост ВВП страны будет удвоен.

При реализации проекта «Ямал СПГ» были применены самые передовые отечественные и мировые технологии отрасли, что позволило снизить себестоимость проекта и повысить его эффективность. Кроме того, проект имеет ярко выраженную социальную направленность — здесь были трудоустроены более 100 тысяч человек.