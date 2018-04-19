Имя челябинца-героя нанесут на мемориале в Карелии

16:32 | 20.04.2018

Племянник челябинца Петра Ивановича Воронина, который героически погиб в Карелии, защищая свою Родину, обратился к депутату Госдумы Владимиру Бурматову с просьбой о помощи. Он отыскал могилу своего дяди и попросил оказать содействие в нанесении имени героя на мемориал.



Оказалось, что герой войны похоронен в Братской могиле 77 лет назад, и лишь недавно об этом узнали его потомки. Они попросили местные администрации нанести имя челябинца, однако результата не было. Племянник челябинца обратился к Владимиру Бурматову.



Имя героя появится на новой мемориальной плите на «Воинском захоронении №1». Места племянника сбудется. Кроме того, парламентарий обещал ему организовать поездку на место захоронения дяди.



– Восстановление и сохранение памяти о павших солдатах Великой Отечественной важно не только для потомков и родственников погибших, - сказал Владимир Бурматов. - Это необходимо всей России. Я очень рад, что нам удалось сберечь имя еще одного героя войны, отдавшего жизнь за наше мирное небо.